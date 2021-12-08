Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолёта Ми-17В-5

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8 декабря 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Бипин Рават, фото twitter.com/sandeshnews

Начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават скончался при крушении вертолёта Ми-17В-5. О гибели Равата в результате авиакатастрофы сообщил министр обороны Индии. Вертолёт Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии, его супругой и ещё 14 людьми, в том числе высокопоставленными военными, потерпел крушение из-за погодных условий в индийском штате Телангана.

Генерал Бипин Рават после крушения вертолёта был доставлен в госпиталь. По данным источников, в результате крушения как минимум четверо погибли, среди погибших - Бипин Рават.

Источник РИА Новости в российской авиаотрасли сообщил, что причиной крушения вертолёта Ми-17В-5 в Индии стали погодные условия. Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого значения.

По сведениям эксперта, "метеорологические условия, при которых выполнялся полёт Ми-17В-5 в Индии, классифицируются как "опасные", управляемость вертолёта в такой ситуации кратно сокращается, при подобном уровне тумана полёты крайне не рекомендованы".

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