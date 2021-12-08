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Медики: введение плазмы пациентам с COVID-19 позволяет быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме

, 15:19

Медики: введение плазмы пациентам с COVID-19 позволяет быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме
фото: pixabay.com

Введение плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 от доноров, имеющих антитела, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме заражённого человека. В департаменте здравоохранения Москвы в среду сообщили, что процедура переливания плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания.

По данным столичных медиков, при своевременном назначении введения плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%, - сообщает АГН "Москва".

Метод доказал свою эффективность и включен российским Минздравом в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии.

У критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью применение антиковидной плазмы не эффективно. Минимальный эффективный титр вируснейтрализующих антител (ВНА) должен составлять 1:160.
В Москве за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек. Донорами стали 30 тысяч человек. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего столица заготовила более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19.

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