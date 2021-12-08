Бывшая супруга Владимира Потанина хочет отсудить у него половину доли в «Норникеле»

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8 декабря 2021, 15:15 Источник: Forbes

Президент Потанин, Kremlin Pool/globallook.com

Наталья Потанина, бывшая жена совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, намерена отсудить у экс-супруга 50% доли в компании. Процесс идет сейчас в Лондонском суде. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме пакета акций «Норникеля», Потанина претендует на половину дивидендов, полученных по акциям с 2014 года. Как пишет Bloomberg, речь идет о сумме порядка 6,6 млрд долларов. Экс-супруга бизнесмена хочет также получить половину стоимости так называемого «Осеннего дома» - дорогого объекта недвижимости, принадлежащего Потанину.

Брак Владимира и Натальи Потаниных был расторгнут в 2014 году. С того времени между бывшими супругами продолжаются судебные тяжбы.

Потанин занимает второе место в рейтинге богатейших россиян, опубликованном Forbes весной 2021 года. Его состояние оценено в $27 млрд.

По мнению экспертов, этот процесс по разделу имущества может войти в число самых дорогих наряду с разводами Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

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