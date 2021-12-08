В Петербурге задержан совладелец «Рив Гоша» и «Юлмарта» по подозрению в хищении у Сбербанка

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8 декабря 2021, 14:37 Источник: Коммерсантъ

Магазин сети "Рив Гош", ALEXEY BYCHKOV//globallook.com

В Санкт-Петербурге задержан владелец «Рив Гош», а также совладелец крупнейшего в недавнем прошлом интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер и его жена Инна. Супруги подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело касается кредита на развитие бизнеса, который был взят незадолго до краха «Юлмарта». В 2017 году было открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Тогда другому совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину было предъявлено обвинение в том, что он предоставил "Сбербанку" ложные сведения о финансовом положении компании и, взяв кредит, не собирался исполнять условия договора.

Позже обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью: причинение ущерба без признаков хищения. Однако прокуратура отменила это решение, и сейчас дело расследуется вновь.

В настоящее время уроженца США, принявшего гражданство России и с 1999 года проживающего в Петербурге Августа Мейера, а также его жену и делового партнера Инну Мейер допрашивает следствие. По итогам допроса будет решаться вопрос о мере пресечения для них.

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