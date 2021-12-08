Заммэра Владимир Ефимов: На текущий момент в Москве не наблюдается роста безработицы

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8 декабря 2021, 14:08

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в российской столице были введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Данная обязательная мера не привела к росту безработицы — ее уровень продолжает сохраняться на значении 0,52 процента, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Кроме этого, на стабильном уровне держится количество сотрудников с неполным рабочим днем, а также тех, кто находится сейчас в отпуске без сохранения зарплаты.



«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», — сообщил Владимир Ефимов.



По Москве количество вакансий на сегодняшний день больше в 10 раз в соотношении с теми, кто находятся в поиске работы. Этого удалось добиться благодаря еще более активной работе службы трудоустройства, а также привлечению работодателей с актуальными вакансиями на крупнейших сайтах по поиску работы.

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