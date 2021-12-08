Сегодня Марине Голуб могло бы исполниться 64 года: судьба артистки

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8 декабря 2021, 13:37 Наталья Полянская

64 года прошло со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино, телеведущей, заслуженной артистки Российской Федерации Марины Голуб.

Марина Григорьевна Голуб родилась 8 декабря 1957 года в Москве. Её приёмный отец был полковником ГРУ, в прошлом военный разведчик, служил консулом в Финляндии, затем поочерёдно работал директором мебельного магазина, чиновником в московском управлении культуры, в московском райкоме КПСС. А мать —была актрисой, играла в театре Гоголя, затем работала актрисой в Москонцерте. Девочка окончила среднюю школу.

А в 1979 году Марина окончила Школу-студию МХАТ.

По окончании школы-студии Марина Голуб в 1979—1981 годах работала в Москонцерте и с 1981 по 1987 годы служила в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а в 2002 году стала работать в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

Марина Голуб вела телепередачи «Хенки-Пенки», «Утренняя почта», «Доброе утро!», «Эх, Семёновна!», «Девчата» и «Путешествия натуралиста» на телеканале «Культура».

В июне 2011 года Голуб вошла в Общественно-консультативный совет по проблемам функционирования и развития транспортного комплекса города Москвы при Правительстве города.

Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем был предприниматель Евгений Тройнин. Вторым избранником стал актер Вадим Долгачев. Третьим мужем Марины был Анатолий Белый.

Марина Голуб погибла на 55-м году жизни в ночь в результате ДТП на пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского.

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