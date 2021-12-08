Новое пособие на второго ребенка появится в Челябинской области

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8 декабря 2021, 13:34 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Меру поддержки анонсировал губернатор Алексей Текслер во время прямой линии с южноуральцами.

В среду, 8 декабря, глава региона в прямом эфире ответил на вопросы жителей Челябинской области. В ходе прямой линии прозвучало обращение о сложности получения единовременной выплаты на рождение ребенка из-за большого количества документов, которые нужно предъявить заявителю для получения меры поддержки.

Отвечая на данный вопрос, губернатор Алексей Текслер сообщил, что на региональном уровне появится новая мера поддержки семей, в которых родился второй ребенок.

«Для тех семей, чей прожиточный минимум не дотягивает, оказывать поддержку. Мы будем анализировать эту меру поддержки и, возможно, будем ее расширять», — прокомментировал Алексей Текслер.

Как отмечает пресс-служба правительства Челябинской области, выплата будет назначаться на второго ребенка, рожденного с 1 января 2022 года. Размер выплаты составит 6222 рубля. Ожидается, что в следующем году этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 3,5 тысяч южноуральских семей. Подать заявление на выплату можно в органах соцзащиты, а также МФЦ.

Кроме этого, губернатор Алексей Текслер взял на особый контроль подачу документов на назначение пособий. С начала следующего года для назначения пособия потребуется только подача заявления. Все остальные документы будут собраны в рамках межведомственного взаимодействия.

Добавим, что на момент окончания прямой линии поступило более 5 тысяч вопросов. Прямой эфир длился почти 2,5 часа, за это время Алексей Текслер ответил на 40 обращений.

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