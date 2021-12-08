Александру Васильеву исполнилось 63 года: творческий путь искусствоведа

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8 декабря 2021, 13:06 Наталья Полянская

63 года сегодня исполняется российскому и французскому историку моды, искусствоведу, театральному художнику, декоратору интерьеров, коллекционеру и телеведущему Александру Васильеву.

Александр Александрович Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве. Его отец был театральным художником, а мать драматической актрисой и профессором сценической речи. С детства увлекался созданием костюмов и декораций: вначале — для спектаклей в кукольном театре, затем — для своего собственного спектакля, который поставил в двенадцать лет. Александр был принят в комсомол, за него поручились Константин Райкин, Анастасия Вертинская и Станислав Садальский.

В 1981 году Васильев окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, впоследствии работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. В 1982 году, вступив в фиктивный брак с француженкой Анн Бодимон, модельер переехал в Париж, где стал работать декоратором для различных французских театров и фестивалей.

С 2000 года под его руководством в Самаре проходит Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». С 2002 года он работает на телеканале «Культура» в качестве автора и ведущего передачи «Дуновение века».

С 23 ноября 2009 года Александр Васильев является постоянным ведущим заседаний модного суда в программе «Модный приговор» вместо Вячеслава Зайцева.

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