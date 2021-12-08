Миноборнауки провел всероссийский образовательный форум студенческих СМИ

Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ прошел 3-4 декабря 2021 года при поддержке Министерства образования и науки. Он был проведен для участников проекта «Молодежный медиацентр при Минобрнауки России».
Мероприятие включало различные задания для участников. Одним из номинантов стал журнал МГИМО «Международник», получивший грамоту в финале.
Среди выступающих и ведущих мастер-классов отметили:
• Дмитрия Кирьяна, медиатехнолога и создателя Pr-агентства PVGmedia.ru;
• Алексея Костылева, главного редактора Readovka.ru;
• Андрея Бургарта, руководителя медиахолдинга CROCUS MEDIA и председателя делового клуба RRCC
• Эрнеста Мацкявичюса, ведущего программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия 1»
Под чутким руководством Мадины Мираковой, главы проекта «Молодежный медиацентр при Минобрнауки России» участники мероприятия рассказывали молодому поколению о специфике своей работы. Гостям предоставили возможность почувствовать себя в шкуре настоящего журналиста. За ограниченное количество времени они должны были организовать продвижение медиапроекта. Команда, не справившаяся за 3-10 минут (в зависимости от задания), теряла жизнь (один из предоставленных шариков).
Лекторы объясняли особенности журналистской работы. Алексей Костылев подчеркнул, что такая профессия предназначена для людей, горящих «от каждого слова».
В целом, форум представил собой сочетание теоретических и практических занятий. Они тесно переплетались, позволяя участникам вникнуть в особенности журналистики.
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