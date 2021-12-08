Эксперт Бергеля назвал 2022 год принципиальным для решения «рыбных» вопросов в Хабаровском крае

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8 декабря 2021, 09:24

Участники рыбного промысла в Хабаровском крае приступили к выработке решений, от которых будет зависеть судьба амурской популяции кеты и горбуши. В первую очередь, выбор стоит перед правительством Хабаровского края.



- Или попустительство промышленному лобби, как это было с 2015 по 2018 год, или побеждает подход, что рыболовства на Амуре - залог социально-экономической стабильности и развития, а регулировать отрасль необходимо, исходя из соображений достижения баланса интересов с приоритетом интересов населения, - считает председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.



Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов надеются, что победит второй подход, но при этом говорят, что и им самим предстоит определиться с «правилами игры», в первую очередь, относительно мер самоограничения, чтобы снизить промысловую нагрузку и сохранить лосось.



- Рыбодобывающие предприятия Ульчского района ко всем ранее принятым в отношении них ограничений, готовы подписать соглашение об ограничении используемых на промысле орудий лова, продолжить практику проходных дней в режиме «день через день. При этом мы рассчитываем, что коллеги, осуществляющие промысел в Николаевском районе, также пойдут на самоограничение, - подчеркнул Максим Бергеля.



О введении ограничительных и даже запретных мер говорят и представители коренных народов Амура, до которых рыба в этом году попросту не дошла, а бесплатное снабжение рыбой социально незащищенных слоев КМНС решило проблему лишь частично.

В итоге жители амурских сел требуют полного запрета промышленного лова. Под соответствующим обращением подписались две тысячи человек.



- Они указывали не только себя, но и свои семьи. В итоге получилось больше семи тысяч. Считаю это хорошей цифрой. Максимального эффекта достигли бы, если проводили сбор во время путины», - рассказала президент РОО АКМНС КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.



Специалисты отмечают, что решения предстоит принимать каждой заинтересованной стороне, имеющей отношение к рыбному промыслу на Амуре. При этом очевидно одно: полный запрет приведет к еще большему накалу страстей, поэтому нужны не запретительные, а ограничительные меры и долгосрочная стратегия.

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