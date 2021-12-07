Автоэксперт Сачков рассказал о способах быстрого прогрева машины зимой

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7 декабря 2021, 22:13

pixabay.com

Практически в каждом автомобиле есть опции, которые помогают быстрее прогреть её салон: подогрев сидений и руля, электрообогреватель лобового стекла, предпусковой подогреватель или климат-контроль. Но также существуют и другие способы прогрева: включить рециркуляцию воздуха или нажать на педаль газа. Об этих и других способах рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков «Вечерней Москве».

По словам автоэксперта, многие устройства для прогрева можно выбрать перед приобретением машины. Например, это может быть электрообогреватель ветрового стекла. Также подогрев сидений и руля дают возможность быстрее начать движение.

Для ускорения прогрева можно установить в машине предпусковой подогреватель.

«Часто на современные двигатели, особенно дизельные, ставят предпусковые подогреватели. Это идеальный вариант: автомобиль будет заранее прогрет, и вы придете в теплый салон к двигателю, который практически достиг рабочей температуры», — отметил Сачков.

Эксперт подчеркнул, что установка предпускового подогревателя стоит денег. Цены на качественные устройства стартуют от 40 тысяч рублей и могут превышать 100 тысяч. Лучше выбирать заводские устройства, потому что они качественнее тестируются на конкретном автомобиле и лучше взаимодействуют с его электроникой.

Ускорить прогрев салона можно при помощи рециркуляции воздуха, добавил Сачков.

«Можно включить рециркуляцию — тогда не будет поступать холодный воздух с улицы. Он будет именно циркулировать внутри. Только потом нужно обязательно ее выключить, потому что, если вы не откроете путь холодному воздуху, начнут потеть стекла. И вам будет тяжело дышать, потому что не будет поступать свежий воздух», — рассказал он.

Еще один простой способ быстрее прогреть машину — нажать на педаль газа. На высоких оборотах двигатель греется быстрее, подчеркнул эксперт. Но печку в таких случаях включать не стоит: как правило, это не дает нужного эффекта при непрогретом двигателе.

«Печку нет смысла сразу включать на полную мощность. У вас холодный радиатор отопителя — пока не прогреется мотор, не будет работать нормально печка. Иногда ставят так называемые электротэны непосредственно в воздуховоды. Вот тогда можно включить печку посильнее, но надо смотреть на то, какой воздух у вас будет. Если идет холодный воздух из дефлекторов, то включать на полную мощность печку бесполезно», — заметил эксперт.

В заключение Сачков сказал, что проблема неразогретого салона решается при помощи климат-контроля. Этой функции можно целиком довериться, так как она требует минимального участия водителя.

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