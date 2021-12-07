Разврат или искусство: на что ушли 500 000 евро в Латвии

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7 декабря 2021, 22:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Жить на широкую ногу в Латвии не запретишь, если это Латвийский музей художеств. Недавно «данное заведение» потратило 500 000 евро на приобретение работ латвийских художников.

Право слово, латвийцы, увидев «шедевры» местных «гениев» озадачились – порно это или искусство?

Работы можно назвать пикантными, а как еще? Одно название, например, художника Микелиса Фишера, приводит народ в недоумение: «секс и космические корабли» явно говорят об интимной связи человека с пришельцами. Причем, на картине все в натуральную величину…

Разумеется, у адекватных людей возникли вопросы, а как такое можно показывать детям? Возрастных ограничений на просмотр нет!

Спасибо Святым Угодникам! Некоторые латвийские депутаты встали на сторону народа!

Латвийский депутат Ингуна Рубена: «Такое точно показывать детям нельзя!»

Депутат Ритварс Янсонс: «Я не вижу ценности в этих произведениях, чтобы вообще их показывать как несовершеннолетним, так и взрослым».

Что хотел показать художник Фишер своим «сексом с пришельцами»?

Это была его дипломная работа аж в 1995 году. Как удалось узнать, своими картинами он бросил вызов институционной власти и критиковал традиции.

Но пусть бы и самовыражался, но зачем же на такой «вызов» тратить огромные деньги и в уме ли министр культуры Латвии Наурис Пунтулис?

Оказывается, правительство Латвии выделило Латвийскому национальному музею 550 000 евро с целью «смягчить воздействие пандемии на сектор культуры, поддержать художников, активно работающих в настоящее время и пострадавших от кризиса». Но главная цель музея – пополнить коллекцию!

Лично я, взглянув на латвийские шедевры, решила записаться к психиатру! Дане не к психологу – он тут не поможет!

Если честно, то такое и на заборах в Латвии уже не рисуют!

Уже с утра я задаюсь вопросом, а куда можно «пристроить» шедевры, если вдруг…

Вселенная мне дала ответ: например, можно выставлять в замке президента страны, на культурных программах-конференциях НАТО, при вручении памятных грамот послам дружественных стран, дарить, конечно, от имени Латвии, которая является «символом» западных ценностей и толерантности.

А теперь попробуйте представить, как латвийский член правительства дарить картину г-на Фишера, разумеется, на официальной встрече, например, представителю правительства РФ, Франции, Германии… Лица представьте…

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