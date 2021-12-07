В Подмосковье сделают свой атлас птиц

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7 декабря 2021, 21:42

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", орнитологи Подмосковья и их столичные коллеги выехали в городские округа, чтобы составить списки всех видов птиц, а также рассортировать по характеру прибывания и оценить численность пернатых.



Данный проект организовали ученые из зоологического музея МГУ. Под руководством научного руководителя заказника «Журавлиная родина» Ольги Гринченко, специалисты взяли на себя фронт работ в северных квадратах от Талдома до Клина.



«Это проект научно-просветительский, но для любителей он тоже прекрасно подойдет. Жители сами нам активно помогают, присылают свои данные. Порой весьма неожиданные и курьезные. Например, недавно, было сообщение из Запрудни, что у них видели трех соколов-сапсанов. Один якобы залетел в курятник, второго убили, а третий улетел. Это очень странно. Но дальше нам дали описание этих птиц: полосатые с желтыми глазами. Так мы поняли, что это были не сапсаны, а ястребы тетеревятники. Еще один житель недавно сообщил, что слышал кольчатую горлицу, это редкий южный вид. Весьма неожиданный факт. Но приходится все проверять и уточнять всю информацию», — рассказала Ольга Гринченко.



Также в работе исследователей помогают и жители, у которых есть современная техника для фиксации пребывания птиц. Они присылают фото и видео со своих телефонов, аудиозаписи звуков.



Завершение проекта запланировано на 2023 год. Он является логическим продолжением предыдущих: атласа птиц Москвы и атласа птиц Европейской части России.

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