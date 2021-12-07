Госдума приняла закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции

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7 декабря 2021, 22:09 Источник: duma.gov.ru

фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы приняли закон об индексации материнского капитала в 2022 году по фактической инфляции. Сейчас маткапитал индексируется по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию по фактической инфляции предложил Президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами.

В тексте закона прописано, что «размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации».

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала.

В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребенка, при рождении второго ребёнка выплата - 155 550 тыс. руб и общая сумма составляет 639 431,83 рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что с учётом инфляции размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребёнка составит 503 237 руб. В случае рождения второго ребёнка общая сумма маткапитала составит 665 009 руб.

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