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Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году в Москве согласовали более 100 проектов межевания жилых кварталов

, 21:17

Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году в Москве согласовали более 100 проектов межевания жилых кварталов

Площадь отмежеванных в этом году участков превысила 50,5 тысяч га. Теперь собственники квартир в домах, расположенных под ними, смогут оформить их в обшую долевую собственность, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До 2019 года москвичи ставили участки на кадастровый учёт за свой счёт. С августа 2019 года эту работу город выполняет самостоятельно. Схема оформления в собственность земли под многоквартирными домами, а также прилегающей территории включает в себя три этапа: межевание квартала, постановка на кадастровый учет участка и регистрация прав общей долевой собственности.

«За одиннадцать месяцев 2021 года городом определены границы земельных участков для 585 многоквартирных домов. Они входят в 101 проект межевания территорий общей площадью 600 гектаров в 11 административных округах столицы. Всего городом утверждено порядка 4,1 тысячи проектов общей площадью более 50,5 тысячи гектаров, – сообщил Владимир Ефимов. – После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению – обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев».

Утверждённые проекты межевания собраны на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества.

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