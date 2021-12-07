Сходил в народ: депутат Сейма Гобземс был задержан за день три раза

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7 декабря 2021, 21:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да уж… Сходил депутат Сейма Алдис Гобземс в народ! И был задержан государственной полицией Латвии аж три раза! И не просто так, а помещен в полицейскую машину, предназначенную для задержанных.

Депутат Сейма Адлис Гобземс решил выступить против существующей власти в районах Латвии: он прибыл в провинцию (Тукумс) на маркированном автобусе. Интересно, что на автобусе «красовалось» лицо самого депутата и фото рыси… Видимо, г-н Гобземс ассоциирует свою политическую деятельность с охотой!

Увы, ничем приличным это не закончилось… Впрочем, личное мнение, депутат Сейма так «готовится» к предстоящим выборам, что идет «на все» ради популярности у латвийцев! Например, устроить публичные акции, сесть в полицейский «бусик», «отгрести» административный штраф и, простите, поголосить за свободу, демократию и права народа! Реальных действий, которые привели бы к решению народных проблем, я не вижу, а вот разрекламированные «трюки» самого себя – да! Если углубиться, то какому латвийцу конкретно помог депутат Гобземс? История умалчивает… А вот «набрать плюсы» перед выборами, как «потерпевший» - да! Стоит очень, очень хорошо латвийцам об этом подумать!

Итак, акция против правительства Латвии у депутата Гобземса в Тукумсе не удалась! Видимо, мало было: после беседы с представителями власти депутат был отпущен и совершил «набег» на город Вентспилс, где и был задержан! Двух бесед с полицией было мало и Алдис Гобземс решил агитировать народ в Лиепае, где был отправлен с успехом в очередной «участок». День удался!

Я высказываю свое мнение о «борьбе» г-на депутата.

Но есть и другое мнение, которое высказали соратники по независимой фракции («Neatkarigie»):

«Сегодня утром многих удивила новость о задержании в Тукумсе депутата 13-го Сейма ЛР, лидера фракции «Независимые» Алдиса Гобземса. Причины задержания неизвестны и неясно, когда будет предоставлена какая-либо информация. Власть «заблудилась в страхе» и не знает, что делать. Алдис Гобземс – политик, который постоянно говорит общественности об абсурдности действий этого правительства, его абсурдных решениях и желании без толку тратить деньги налогоплательщиков. Правящая коалиция боится Алдиса Гобземса. Конечно, «силовая машина» может задержать его и найти оправдания, чтобы помешать действовать ему в интересах избирателей.

От имени «независимой» фракции 13-го Сейма ЛР просим министра внутренних дел Латвии Марию Голубеву объяснить относительно задержаний депутата Сейма Алдиса Гобземса. Никто не может препятствовать депутату Сейма встречаться с избирателями в установленном законом порядке. Воспользуемся правами депутатов Сейма, которые описаны в Конституции, чтобы не допустить распространения тоталитаризма в Латвии».

Это обращение соратника по партии г-на Гобземса было написано депутатом Сейма Рамоной Петравичей. К сожалению, местные СМИ не опубликовали обращение по понятным причинам – речь идет о правительстве.

Дело с задержанием случилось вчера, 6 декабря, а сегодня начальник Госполиции Латвии Армандс Рукс высказался по данному поводу:

«Это всегда будет поводом для дискуссий, но нет норм, которые позволили бы депутатам беспрепятственно нарушать закон, а именно – игнорировать законные требования полиции, просивших прекратить совершение административных нарушений».

Каких нарушений?

По мнению начальника Госполиции, «рекламируемые Гобземсом политические мероприятия не были заявлены в официальном порядке, поэтому полиция и попросила депутата прекратить данное мероприятие». Как видим, г-н Гобземс проигнорировал просьбу полиции и был задержан.

Конечно, депутату дозволено больше, чем простому народу, но может стоит начать действовать на пользу людей, а не просто «бла», «бла», «бла»… Так и без разрекламированных автобусов с личной фотографией латвийцы пойдут за депутатом… Я так лично думаю!

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