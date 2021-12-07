Мероприятия к Международному Дню инвалидов в Учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2021, 21:46

Иногда люди слишком жестоки,

Равнодушные к бедам других,

Не приемлют чужие пороки,

Совершенно не видя своих.

Но давайте мы будем добрее,

Милосердие – вот наш девиз!

Доброты ничего нет добрее,

Без неё так безрадостна жизнь!

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. В этом же году Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане, для реабилитации защитников Отечества, был передан санаторий Управления делами ЦК КПСС «Русь», ставший в последствии Центром восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени Михаила Александровича Лиходея.

В учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оказывают услуги по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей и членов семей погибших военнослужащих. Центр не только постоянно работает на благо людей с ограниченными физическими возможностями, но и учится у инвалидов боевых действий стойкости, восхищается их силой духа, мужеством, оптимизмом, чувством юмора, умением преодолевать различные трудности.

В первый день зимы в Центре прошла спартакиада, с участием пациентов – инвалидов и ветеранов боевых действий, которая была приурочена к Международному Дню инвалидов. Соревнования проходили по различным видам спорта: дартс, прыжки в длину, жим, баскетбол и т.д. Завершилась спартакиада незабываемой эстафетой, с яркими эмоциями и стремлением каждого участника команды к победе!

«День инвалидов» – это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о том, что общество обязано поддерживать тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии. Мы обязаны помочь им реализовать себя, свои способности и возможности.

Проведение 3 декабря Международного Дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. В этот день государственные и негосударственные организации проводятся различные мероприятия и встречи, поднимают вопросы, призванные улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

Наш «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» на протяжение долгих лет своей деятельности активно участвует в этой работе. Мы считаем, что государство должно нести ответственность перед людьми, с оружием в руках честно выполнившими воинский долг и по приказу Родины, отдавшими свое здоровье ради защиты интересов Отечества.

Но, к сожалению не все инвалиды и участники боевых действий могут приехать на реабилитацию в наш Центр. Есть регионы, которые отказывают в направлении на реабилитацию инвалидов и ветеранов боевых действий за пределы региона. Это объясняется экономией средств.

Хочется обратиться к ответственным сотрудникам государственных организаций, которые выдают направления на реабилитацию не только в наш Центр, но и в другие медицинские, лечебные учреждения: будьте добрее и милосерднее, старайтесь почувствовать чужую боль, распахнуть сердце и сделать добро. Помните, что обратившийся к вам за помощью инвалид не милостыню просит, а то, что ему положено по закону! И, не следует забывать, что на месте этого инвалида может быть близкий вам человек!

Давайте все будем помнить, что милосердие – одна из христианских добродетелей!

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