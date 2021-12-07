Заммэра Москвы Анастасия Ракова: все МФЦ в столице оборудованы кнопками тревожной сигнализации

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7 декабря 2021, 19:17

фото: pixabay.com

В Москве все многофункциональные центры (МФЦ) оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае ЧП сразу поступает в полицию. Во вторник 45-летний житель столицы устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский", и в результате два человека погибли, и три человека ранены. Подозреваемый задержан.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации, а охрана осуществлялась частной охранной организацией (ЧОП).

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила после инцидента, что столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций, таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия, напрямую поступает в правоохранительные органы. По словам Раковой, в каждом МФЦ работают охранники, которые при необходимости вызывают оперативные службы.

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