Южноуральцев попросили не кормить птичек зимой смесями из зоомагазинов
7 декабря 2021, 18:17 Анна Семенова
На Таганае появилась полезная табличка о том, чем угощать пернатых.
В заповеднике на Таганае есть специальные «птичьи» маршруты. Каждый год волонтеры ежедневно проходят длинный путь, чтобы наполнить кормушки для пернатых обитателей леса. Присоединиться к этому доброму делу может каждый желающий. Очень важно, чтобы птичкам приносили правильную еду. Например, нельзя потчевать их смесями из зоомагазинов, крупами, хлебом и сладостями. Вместо этого лучше принести нежареные семечки или несоленое сало.
Благодаря зоозащитникам фонда «Спаси меня» на одном из маршрутов Таганая появилась специальная табличка с важной информацией для гостей. Еще одна такая же вскоре должна появиться на Семибратке.
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