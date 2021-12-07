Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден начали переговоры по видеосвязи

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7 декабря 2021, 18:22

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президенты РФ Владимир Путин и США Джозеф Байден начали переговоры по видеосвязи. В администрации российского президента и в американском Белом доме ранее анонсировали, что Путин и Байден обсудят во вторник, 7 декабря, ситуацию на Украине, продвижение НАТО к российским границам инициативу российского президента о гарантиях безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что продолжительность переговоров президенты определят сами.

Пресс-секретарь президента РФ заявлял журналистам, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от беседы двух президентов. Как отметил Песков, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.

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