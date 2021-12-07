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Срок действия отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19 в России сократили до 48 часов

, 17:59 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Срок действия отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19 в России сократили до 48 часов
фото: pixabay.com

Срок действия отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 в России сократили с 72 часов до 48. Подписанное главой Роспотребнадзора, главным санитарным врачом РФ Анной Поповой постановление опубликовано на портале правовой информации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова неделю назад предупреждала о сокращении срока действия отрицательных результатов ПЦР-теста.

Попова тогда заявила, что власти решили сократить срок в связи с появлением информации о повышенной заразности нового штамма коронавируса «омикрон».

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