Мишустин сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах

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7 декабря 2021, 15:40 Источник: ТАСС

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны остается «напряженной». За минувшие сутки в России выявили 31 096 случаев заражения COVID-19.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах»,- уточнил он.

По словам главы правительства, положение дел осложняется тем, что в мире выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Мишустин отметил, что пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Премьер призвал россиян быть готовыми к любому сценарию развития событий.

Сейчас кабмин завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с новым вариантом вируса.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева выразила мнение, что «омикрон» не опасен для переболевших и прошедших вакцинацию.

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