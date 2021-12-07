Распознавать фейки научат жителей Челябинской области

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7 декабря 2021, 14:06 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Серию тематических мероприятий проведет Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска в рамках проекта ИЦАЭ Open.

9 декабря в 17 часов откроется выставка «100 плакатов чтобы побороть фальшивые новости» международного проекта PosterForTomorrow (Франция). Экспозиция будет состоять из ста лучших работ по итогам международного конкурса. Выставка организована при поддержке кафедры сервиса и технологии художественной обработки материалов ЮУрГУ и Союза дизайнеров России.

В 18 часов начнется мастер-класс «Мир фейков. Производители неправды и ее потребители». Его проведет журналист, директор Издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин. Участники события научатся отличать правду и ложь в журналистских материалах. Для посещения мастер-класса необходимо зарегистрироваться по ссылке, так как количество мест ограничено.

Применить полученные в ходе мастер-класса навыки и знания можно будет в рамках устного журнала «Язык Эйнштейна», который начнется в 19 часов. Вместе с биологом, историком и инженером-изобретателем гости ИЦАЭ обсудят последние новости из мира науки и выявят фейки. Экспертами выступят генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры радиационной биологии ЧелГУ Елена Пастухова; инженер-изобретатель, резидент Сколково, директор Группы компаний ПСО, эксперт в области современных отопительных систем Игорь Панасюк; доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Андрей Епимахов. Для участия нужно заранее пройти регистрацию по ссылке.

Добавим, что вход посетителей от 18 лет и старше только по предъявлению QR-кода или справки.

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