Заммэра Владимир Ефимов: Выручка резидентов «Технополис “Москва”» выросла на 12 процентов по сравнению с прошлым годом

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7 декабря 2021, 12:35

За три квартала текущего года резиденты особой экономической зоны «Технополис “Москва”» заработали 19,6 миллиарда рублей. При этом они также принесли в бюджетную систему почти четыре миллиарда рублей, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольшей популярностью пользовалась такая продукция как микроэлектроника, медицинское оборудование, высокотехнологичные производства, информационно-коммуникационные технологии.

Всего за время работы в «Технополисе» полученная выручка от продажи товаров, работ услуг составила более 125 миллиардов рублей.

«В январе-сентябре этого года резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» выручили от продаж своей продукции более 19,6 миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 миллиарда рублей, и на 40 процентов выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составляющего порядка 14 миллиардов рублей», – прокомментировал Владимир Ефимов.

На сегодняшний день, резиденты особой экономической зоны суммарно реализовали продукцию почти на 110 миллиардов рублей и организовали порядка восьми тысяч рабочих мест

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