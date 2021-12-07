Актёру Николасу Холту исполнилось 32 года

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7 декабря 2021, 12:13 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает английский актёр кино и телевидения Николас Холт. Ему исполнилось 32 года. В 2010 году двадцатилетний Николас стал одним из самых молодых номинантов на награду Британской академии «BAFTA» в категории «Восходящая звезда».

Николас Холт родился 7 декабря в Великобритании. Его отец работал пилотом авиакомпании, а мать была преподавательницей фортепиано. Он посещал школу Ranelagh, но бросил учёбу в возрасте двенадцати лет, чтобы сосредоточиться на действующей актёрской карьере. Николаса заметили после фильма «Мой мальчик», за эту роль он получил свою первую награду.

Вскоре он обратил на себя внимание публики, исполнив роль ученика, влюблённого в своего профессора в драме 2009 года «Одинокий мужчина». В 2013 году на экраны вышли фильмы «Джек — покоритель великанов», где Николас сыграл главную роль, а также мелодрама «Тепло наших тел».

С 2014 по 2019 год вышел целый ряд картин, созданных при участии актёра. В 2019 году также вышел фильм «Война токов», в котором Холт сыграл Николу Тесла.

В конце февраля 2020 года в российский прокат вышел биографический вестерн «Подлинная история банды Келли», основанный на романе Питера Кэри.

С 2010 года Холт встречался с актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой познакомился на съёмках фильма «Люди Икс: Первый класс». Пара рассталась в 2014 году. Уже через три года Холт начал отношения с моделью Брайаной Холли. В апреле 2018 года у пары родился ребёнок.

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