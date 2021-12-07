Сегодня отмечается Международный день гражданской авиации

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7 декабря 2021, 12:08 Наталья Полянская

Международный день гражданской авиации – это праздник, отмечаемый ежегодно 7 декабря, в день учреждения Международной организации гражданской авиации.

Ранее, в 1992 году ICAO объявила этот праздничный день с целью обратить внимание на успехи гражданской авиации. Праздник стал отмечаться с 1994 года — года пятидесятилетия подписания Международной конвенции о гражданской авиации в Чикаго. Генеральная Ассамблея ООН призвала правительства, международные и национальные организации предпринять меры для празднования Международного дня гражданской авиации.

Цель Международного дня гражданской авиации заключается в том, чтобы содействовать формированию и углублению во всем мире понимания важной роли международной гражданской авиации для социально-экономического развития государств и уникальной роли ИКАО в оказании государствам помощи в налаживании сотрудничества и создании подлинно всемирной сети скоростных перевозок на благо всего общества.

Каждые пять лет, на которые приходятся юбилейные даты Совет ИКАО объявляет специальную юбилейную тему Международного дня гражданской авиации. В период между этими юбилейными годами представители в Совете выбирают одну тему на все четыре промежуточных года.

Совет постановил, что с настоящего момента и до 2023 года темой будет: “Содействие инновациям в целях глобального развития авиации”.

В Российской Федерации День гражданской авиации отмечают 9 февраля.

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