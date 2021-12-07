Сенатор Безденежных призвал отправить в отставку зампреда правительства Хабаровского края Никонова и главу Минздрава региона

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2021, 12:09

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных считает, что ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе - результат того, что краевое правительство не справляется с задачами по сдерживанию распространения коронавируса. Он предложил отправить в отставку первого зампреда Евгения Никонова и главу Минздрава Юрия Бойченко. В беседе с "Аргументами недели" политик объяснил свое заявление.

- Хабаровский край не первую неделю бьет антирекорды по COVID-19. Регион – в лидерах по суточной заболеваемости на Дальнем Востоке. На сегодня подтверждены свыше 112 тыс случаев заболевания. За последние сутки диагноз поставлен 533 жителям региона. Недавно был побит исторический максимум - 580 новых инфицированных за сутки. Такими темпами мы скоро догоним Самарскую область - одному из лидеров по числу суточных заражений. Удручают данные и по смертности. В Хабаровском крае она растет последние три года. Данные с января по ноябрь: 2019 г – умерло 16244 чел., 2020 г – 17514 чел., 2021 – 18631 чел. Избыточная смертность составила около двух тысяч человек! Очень много жизней уносит коронавирус.

Очевидно, что система здравоохранения едва справляется. На лицо – ошибки неэффективного управления. Все принимаемые меры - от введения QR–кодов до временного закрытия учреждений - пока не дают ожидаемого эффекта. Почти за два года пандемии не решены системные вопросы. Так, не хватает карет скорой помощи, чтобы отвезти людей на КТ. Многим приходится ехать на такси. Не это ли способствует распространению коронавируса, которое организовали сами чиновники?

Обстановка с каждым днем накаляется, растет народное недовольство. Статистика по COVID не улучшается. Предлагаю отправить в отставку первого зампреда краевого правительства Евгения Никонова и министра здравоохранения Юрия Бойченко. Если чиновник не справляется, значит он должен покинуть свой пост. И если правительство не может найти компетентных специалистов для решения наболевших вопросов, можно на время вернуть бывшего министра здравоохранения Александра Витько для стабилизации ситуации, - заявил Безденежных.

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