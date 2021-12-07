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«Вдова Кобзона» осталась без регистрации

, 11:19 Источник: Mash

«Вдова Кобзона» осталась без регистрации
Коллаж: Олеся Аверьянова

Сын известного певца Андрей Кобзон ещё в начале 2021 года подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзона» и его французскую версию Veuve Kobzon. Под этой маркой он собирался производить вина, водку, бренди и ликёры.

Предприниматель пытался зарегистрировать «Вдову Кобзона» по 33 классам Международной классификации товаров и услуг для алкогольной продукции. Стало известно, что Роспатент отказал ему в регистрации товарного знака в связи со схожестью названия с известным французским брендом «Вдова Клико».

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