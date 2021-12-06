Эксперт Надежда Логина рассказала об опасности аллергии на живую ель

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2021, 23:31

pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала о причинах возникновения аллергии на живую ель, ее симтомах и к какому результату они могут привести.



Как сказал врач, одной из распространенных причин возникновения аллергии на живую елку - это пыльца и плесень. Чтобы избежать возникновения аллергии стоит просто помыть дерево.



Также эксперт отметила, что у человека может быть аллергия на хвойные растения в целом. Но обычно такая реакция возникает на пыльцу весной, в период цветения.



Среди распространенных причин аллергии, Надежда Логина выделила пыль.



"Пыль также может спровоцировать аллергические реакции. Чистить елку вряд ли есть смысл, но если у кого-то из членов семьи есть такие реакции, после Нового года елку надо быстро убрать,"— посоветовала аллерголог-иммунолог.



При аллергии на живую ель могут возникать симптомы: заложенность носа, чихание, зуд глаз и першение в горле. Но особенно осторожными стоит быть астматикам, ведь у них могут даже появиться приступы удушья, заключила врач.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости