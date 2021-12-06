Эксперт Надежда Логина рассказала об опасности аллергии на живую ель

Как пишет "Вечерняя Москва", аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала о причинах возникновения аллергии на живую ель, ее симтомах и к какому результату они могут привести.
Как сказал врач, одной из распространенных причин возникновения аллергии на живую елку - это пыльца и плесень. Чтобы избежать возникновения аллергии стоит просто помыть дерево.
Также эксперт отметила, что у человека может быть аллергия на хвойные растения в целом. Но обычно такая реакция возникает на пыльцу весной, в период цветения.
Среди распространенных причин аллергии, Надежда Логина выделила пыль.
"Пыль также может спровоцировать аллергические реакции. Чистить елку вряд ли есть смысл, но если у кого-то из членов семьи есть такие реакции, после Нового года елку надо быстро убрать,"— посоветовала аллерголог-иммунолог.
При аллергии на живую ель могут возникать симптомы: заложенность носа, чихание, зуд глаз и першение в горле. Но особенно осторожными стоит быть астматикам, ведь у них могут даже появиться приступы удушья, заключила врач.
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