Больше всего жителей Подмосковья интересуют вопросы ЖКХ и жилья

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2021, 23:22

pixabay.com

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что больше всего жители региона обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилья.



Темы ЖКХ, жилья, управляющих компаний, тарифов и инфраструктур касается 21% наказов. Еще двадцать затрагивают вопросы благоустройства, девятнадцать на образование и здравоохранение, всего семь – на транспортную инфраструктуру.



«Вот в субботу я подготовил цитату. Хочу зачитать: «Каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом. А достигнутый результат — менять жизнь к лучшему», - заявил губернатор в беседе с «Подмосковьем сегодня», желая донести до жителей, как реализуют наказы.



Также Андрей Воробьев обратился к коммунальным службам с просьбой проводить своевременные очистки тротуаров и дворов, с целью обезопасить их. Для этого округ следует обеспечить работниками и техникой.

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