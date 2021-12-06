Винодел Донцов рассказал, как отличить настоящее вино от подделки

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6 декабря 2021, 23:18

pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", потомственный крымский винодел Николай Донцов поделился, как быстро и просто отличить настоящее вино от подделки.



По словам эксперта, разбираться в винах и отличать поддельный напиток от настоящего — дело крайне простое. Но по запаху и по цвету обычному россиянину выявить суррогат не получится. Для этого нужно быть очень большим специалистом в виноделии.

Поэтому винодел посоветовал крайне простой способ как отличить настоящее вино от подделки.



«Берете из-под пенициллина бутылочку, наливаете ваше вино качественное или некачественное и ставите ее на дно прозрачной емкости с водой, в стаканчик какой-нибудь. Поставили, и если вино будет в мензурке оставаться, это вино. Если оно раз — и растворилось, ушло, значит, это подделка. Это самый простой способ и быстрый», — подчеркнул Донцов.



По словам руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, больше всего шампанского и игристых вин россияне потребляют именно в период новогодних праздников.



Он также уточнил, что в целом в период праздников жители России выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского.

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