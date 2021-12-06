Челябинская область вошла в топ-15 самых курящих и пьющих регионов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2021, 19:05 Анна Семенова

Курение вредит вашему здоровью. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В 2021 году мы оказались на 72 строчке из 85.

Стоит сказать, что ситуация хуже не стала, в 2019 году Челябинская область также находилась ближе к концу рейтинга, занимая 71 строчку. Цифры традиционного исследования представило РИА Новости.

На основе данных официальной статистики специалисты составили таблицу, где взяли за основу шесть показателей, которые отражают пристрастие к вредным привычкам среди населения за последние три года. Количество потребления алкоголя и табака не единственный критерий отбора. Смотрели и на число преступлений, совершенных в состоянии какого-либо опьянения.

Самые большие приверженцы ЗОЖ живут в Чечне и Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. На пятой строчке разместилась Волгоградская область.

Хуже всего дела с вредными привычкам обстоят в Республике Хакасия, В Камчатском крае и на Сахалине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости