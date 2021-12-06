Профессор Стародубов: российскую вакцину можно модифицировать под «омикрон» в течение двух недель, если будет такая необходимость

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6 декабря 2021, 15:55 Источник: Интерфакс

Вакцина, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Российские специалисты смогут очень быстро модифицировать действующие вакцины против коронавируса под омикрон-штамм. Но пока такой необходимости нет. Как и в дополнительных ограничениях из-за нового штамма. Об этом сказал в интервью «Интерфаксу» вице-президент РАН, курирующий медицинское направление, профессор Владимир Стародубов.

Врач заявил, что повода для паники из-за первых двух подтвержденных в России случаев заражения омикрон-штаммом нет.

«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», - сказал Стародубов.

По словам специалиста, ученые сейчас «изучают новый штамм, и, по данным которыми они располагают, он действительно заразный, но вызывает более легкие формы заболевания».

Стародубов считает, что в настоящий момент необходимости менять вакцины нет. «Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», - подчеркнул эксперт.

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