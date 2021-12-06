В Челябинске пройдет масштабный флешмоб снеговиков

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6 декабря 2021, 13:32 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В воскресенье, 12 декабря, у ЛА «Трактор» состоится ежегодная благотворительная акция «Снеговики-добряки».

На сегодняшний день на мероприятие заявилось более 100 участников: крупные компании, малый бизнес, коллективы образовательных организаций, а также частные лица — жители Челябинской области. Список желающих присоединиться к акции пополняется ежедневно.

Участники мероприятия исполнят новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями. На сайте снеговикидобряки.рф будет размещено около 500 историй детей, но если количество снеговиков в конце декабря продолжит расти, организаторы добавят еще историй.

Дети, которые борются с тяжелыми заболеваниями, мечтают о том же, о чем и остальные ребятишки: куклах, велосипедах, батутах, конструкторах и гаджетах. Стоимость каждого подарка — не более 10 тысяч рублей. Оказать поддержку можно любой суммой. Средства принимаются на счет, указанный на сайте снеговикидобряки.рф.

12 декабря около ледовой арены участники представят своих снеговиков. Флешмоб «Снеговики-добряки» — это символ единения во имя доброго дела, а также возможность привлечь внимание к благотворительности. В этом году нет обилия снега, но организаторы акции готовы к любым условиям. Участники могут изготовить снеговика заранее из любых материалов. В прошлые годы были фигуры из стекла, дерева, пенопласта, шин и еловых веток. Сотрудники компаний делают снеговиков, которые соответствуют профилю их деятельности. После флешмоба, если участники дадут согласие, организаторы готовы перевезти неснежных добряков с территории около ледовой арены «Трактор» под окна педиатрических отделений пяти челябинских больниц, где пройдут поздравления детей.

Как и в прошлом году, в этот раз акцию поддержала семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, акция «Снеговики-добряки» стала поистине народной, к ней приобщилась соотечественница из Китая.

«Девушка, которая раньше жила в Челябинске, узнала в интернете об акции и решила стать «снеговиком», — поделилась омбудсмен. — Подобных необыкновенных историй множество. В соцсетях акции мы рассказываем о них каждый день. Народная акция не только поддерживает конкретных детей, но и создает в регионе территорию добра!»

В программе флешмоба — заряд праздничного настроения для всех, новогодние персонажи разных стран, согревающие танцы и песни. Начало регистрации участников в 13.30. Программа будет проходить с 14 до 16 часов.

В 2021 году акция проходит при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

Хэштег мероприятия — #СнеговикиДобряки

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