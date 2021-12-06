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Синоптики пообещали москвичам мощный снегопад 7 декабря

, 12:59

Синоптики пообещали москвичам мощный снегопад 7 декабря
Москва, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр России предупредил москвичей и гостей столицы о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега в ближайшие дни. Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, с 6.00 вторника, 7 декабря, в Московском регионе ожидается сильный снегопад, который продлится до утра среды, 8 декабря. Также на улицах образуется гололед.

В Росгидромете добавили, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков - около 29% от декабрьской нормы. Вероятность такого прогноза оценивается в 95%.

Отмечается, что в Московском регионе из-за гололедицы и ветра до 15 м/с с вечера вторника объявлен повышенный, «желтый» уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье погода зимой 2021-2022 гг. будет похожа на теплый «сэндвич». 

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