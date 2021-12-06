Депутат Рижской думы предложил взять жителям лопаты в руки

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2021, 12:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да уж… Такого предложения латвийцы еще не получали: депутат Рижской думы Юрис Радзевич призвал жителей чистить остановки общественного транспорта самостоятельно.

Такого снежного и холодного декабря Латвия не видела многие годы. Сегодня, 6 декабря, ранним утром температура воздуха -19 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии, метеорологии самая низкая температура в декабре прошлого года доходила до -9 градусов, а вот в 2015 году до -20 градусов.

Что касается снега, то он «кружил и падал» с конца ноября, и потому Латвия заснежена!

Понятно, что в Риге необходима очистка тротуаров от снега… Но снег как лежал, то так и лежит. Рижская дума, конечно, видит ситуацию и недовольство горожан, но результата нет… Тогда вице-мэр столицы Вилнис Кирсис решил заявить СМИ, что Рига может расторгнуть договор с предприятием, которое убирает снег… Мол, плохо они справляются со своими обязанностями, хотя, такого обильного снегопада давно не было.

А, какой выход из ситуации?

Некий депутат Рижской думы Юрис Радзевич из «сытой» партии «Честь служить Риге» сделал хамскую публикацию в социальных сетях, на мой взгляд:

«У города сейчас есть дела поважнее, чем остановки общественного транспорта, поэтому не ждем, а берем в руки лопаты!»

Что думают по данному поводу латвийцы?

«Дела поважнее, чем удобство и безопасность рижан? Лопату ему в руки и пусть под завязку наполняется чувством сделанной работы! Тунеядцы!»

«Хам просто невоспитанный!»

«Еще ни один депутат не позволял себе такой наглости! Живут на деньги налогоплательщиков и хамят!»

«Всех дармоедов из этой партии («Честь служить Риге») на уборку. Пусть пример покажут: возьмут свои семьи и вперед!»

«А лопаты самим купить?»

Да уж… отличилась латвийская партия «Честь служить Риге»! То молчит, а то, как… есть о чем подумать рижанам…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости