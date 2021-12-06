Как охранники проверяют QR-коды у посетителей торговых комплексов

Аргументы Недели → Общество

6 декабря 2021, 11:13 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Журналист регионального издания понаблюдал за тем, как сотрудники службы безопасности справляются с новыми обязанностями.

«Губерния» опубликовала материал о том, как налажена система входа-выхода на предприятиях торговли Челябинской области. Дело в том, что с момента вступления в силу постановления об обязательном наличии QR-кода при посещении торговых комплексов прошло чуть больше месяца. Первыми коллективное негодование на себе испытали именно охранники, которые на входе в ТРК теперь просят предъявить справку и проверяют ее подлинность.

В публикации сообщается, что во всех посещенных журналистом местами сотрудники торговых комплексов исполняют свои обязанности добросовестно. Они экипированы медицинскими масками и телефонами с доступом к интернету либо специальными устройствами для считывания QR-кодов.

Мнения охранников о том, стало ли после нововведений сложнее работать, разделились. Кто-то признался, что сейчас легче: ходить по комплексу не нужно, посетителей меньше. А другие сотрудники отметили, что стало труднее психологически. К сожалению, встречаются не особо адекватные граждане, пытающиеся во что бы то ни стало зайти в комплекс. В некоторых случаях приходится вызывать полицию.

Готовы ли охранники проявить человечность и доплачивают ли им за выполнение новых обязанностей — читайте на сайте «Губернии».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости