Многие латвийцы считают министра здравоохранения Павлютса лжецом и манипулятором

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6 декабря 2021, 10:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Если честно, то к нынешнему правительству Латвии местные жители относятся, мягко говоря, негативно. Такого отношения «старожилы» политики не могут припомнить со дня провозглашения независимости.

Дошло до того, что латвийцы стали открыто высказывать свое негативное отношение к руководству страны в социальных сетях: особенно «досталось» министру здравоохранения Латвии Даниэлю Павлютсу. Об этом пишут латышские СМИ.

Любое выступление министра здравоохранения Латвии, увы, вызывает «отвратительные» чувства у жителей: сегодня г-н Павлютс говорит одно, а завтра, не моргнув глазом, несет противоположное.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть введена обязательная вакцинация, министр ответил: «Я не могу исключать такую возможность».

Это высказывание буквально взбесило латвийцев. Почему? Менее года назад г-н Павлютс говорил (есть видео): «Добровольная вакцинация – основополагающий принцип вакцинации. Мы не хотим становиться тоталитарным государством!»

Социальные сети запестрили негодованием латвийцев:

«Лжец, манипулятор, никудышний министр! Как может такой лживый человек быть министром?»

«Лжец, лжец, лжец! В любой европейской стране после такого вранья уходят в отставку! А в этой вороватой и хуторской стране награды за ложь дают!»

«Лжец и вор! Старинная забава титульных латышей – как же не обещать!»

«У этого лживого кадра есть хозяин! Может, с американца Кариньша начнем спрос?»

«За медный пятак продаст и мать родную! Вор!»

Да уж… комментарии не требуются…

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