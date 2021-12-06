Экс-мэра Вентспилса привили в тюрьме, но он подхватил вирус в застенках

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6 декабря 2021, 10:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: brainstudy.info; На фото: Айвар Лембергс

Экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс находится в одной из латвийских тюрем. Но в ближайшее время ему может быть изменена мера пресечения из-за коронавируса.



Как стало известно, экс-мэр Вентспилса привился «одноразовой» вакциной «Johnson@Johnson». Разумеется, в тюрьме. Находясь под стражей, г-н Лембергс более двух месяцев просил предоставить ему вакцину повторно, но, увы, она не была предоставлена. Результат – вакцинированный экс-мэр Вентспилса заразился коронавирусом и был отправлен в тюремную больницу.



Защитник г-на Лембергса Марис Грудулис заявил, что, возможно, в ближайшее дни экс-мэру будет изменена мера пресечения. На это есть все юридические обоснования.



Кстати, руководство тюрьмы, где находился г-н Лембергс, не дало никаких комментариев о состоянии здоровью заключенного. Известно, что в центральной тюрьме Риги было выявлено 27 случаев заражения.



Руководство тюрьмы считает, что данная вакцина очень востребована заключенными.



В Латвии вакцина «Johnson» очень «востребованная» у людей без определенного места жительства и обитающих на базарах-вокзалах. В чем суть этой прививки? В том, что ею можно было вакцинироваться только один раз. Удобно!



Что касается латвийцев, «не сидящих» и имеющих определенное место жительство, то по опросам они предпочитают иные вакцины, так как после «Johnson» были отмечены серьезные побочные моменты, связанные с тромбозами, сердечно-сосудистыми проблемами.



А куда государство, простите, должно «израсходовать» данную вакцину за которую «уплачено»? Видимо, на «сидельцах»…

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