Челябинская дума рассмотрит генеральный план города

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6 декабря 2021, 08:17 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Документ, принятый почти 20 лет назад, прекращает свое действие.

Проект нового генерального плана города Челябинска, разработанный Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), внесен в городскую Думу. Утверждение документа должно состояться на заседании в декабре.

Принципиальным отличием нового генплана от предыдущего, принятого в 2003 году, является создание связного природно-рекреационного каркаса города, осью которого является река Миасс.

Напомним, что проект генерального плана прошел все требуемые этапы, предшествующие утверждению. В частности, документ обсуждался на публичных слушаниях 29 августа 2019 года. Около 500 обращений, полученные от граждан, были направлены в институт «Гипрогор». В результате было рекомендовано утвердить генплан с учетом замечаний, полученных на слушаниях. Кроме этого, были урегулированы вопросы, поступившие от профильных министерств региона, получены согласования федеральных ведомств.

Одно из предложений по внесению изменений в генплан – закрепление за центром Челябинска статуса «Исторического центра». Уделено внимание сохранению зеленых массивов, защите городского бора. Предложено разместить велопешеходные мосты, которые должны связать набережную реки Миасс с разными частями города.

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