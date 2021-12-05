На Ладожском вокзале Петербурга появилась волшебная платформа 9 ¾ из книг о Гарри Поттере

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5 декабря 2021, 21:31 Источник: Мойка 78

Фото из Инстаграм: helenamatush

Волшебная платформа 9 ¾ - как на лондонском Кингс Кросс в книгах о Гарри Поттере,- появилась на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга. Как сообщили в РЖД, попасть с нее можно не в Хогвартс, а в вотчину российского Деда Мороза.

Открытие платформы было приурочено к запуску новогоднего поезда «Зимняя сказка», который будет ходить из Петербурга в Великий Устюг. Ее разместили между девятой и десятой платформами. Элементы арт-объекта — тележка с чемоданами и сова. Фанаты Поттерианы активно фотографируются на фоне таблички с номером платформы. Арт-объект простоит все новогодние праздники.

Джоан Роулинг, написавшая серию романов о Гарри Поттере, в последнее время подвергается травле и критике со стороны общественности за нетолерантные высказывания о трансгендерах. Недавно ее даже не пригласили на запись передачи, посвященной двадцатилетию премьеры «Гарри Поттера и философского камня».

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