«Отступать некуда – позади дети!»: Мария Шукшина о вакцинации подростков

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5 декабря 2021, 20:56

Мария Шукшина. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Известная актриса и телеведущая Мария Шукшина выразила свое отношение к планируемой российскими властями массовой вакцинации детей. Свое обращение она записала на видео, которое опубликовала на личной страничке в Instagram.



По словам Шукшиной, риск смерти от коронавируса у детей ничтожно мал, а возможные побочные эффекты от вакцинации могут угрожать их здоровью в будущем. При этом государство не уделяет должного внимания детям с заболеваниями лейкемией и ДЦП, что является действительно важной проблемой для общества.



«Почему у нас - как здоровый человек, так лезут к нему в организм? Как инвалид, так никому не нужен?!», - возмущается Мария Шукшина.





Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что в России вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет может стартовать уже в конце декабря 2021 года, а от 6 до 11 лет — еще через два месяца. Сообщается, что с 15 лет дети смогут сами принимать решение о вакцинации. Согласия родителей для этого не потребуется.

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