Эмоциональная связь бабушек с внуками сильнее, чем с собственными детьми

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5 декабря 2021, 19:12 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: pixabay.com

Еще с 60-х годов различные исследователи утверждали, что женщины живут на десятилетия дольше репродуктивного возраста потому, что это увеличивает шансы на выживание потомства их детей. Свежие же научные данные гласят: биологические основы связей бабушек с их внуками еще глубже. Пожилые женщины эмоционально привязаны к детям своих детей куда больше, чем к собственным. Об этом совсем недавно заявили ученые Университета Эмори в Атланте.

Отобрав 50 женщин, имеющих хотя бы одного внука от 3 до 12 лет, ученые дали им фотографии их детей, внуков, а также незнакомых малышей и взрослых, сканируя мозг с помощью функциональной МРТ. Таким образом удалось выяснить: при виде внуков у бабушек активизируются те зоны мозга, которые связаны с эмоциональной эмпатией. Это значит, что пожилые женщины пытаются понять именно те эмоции, которые испытывают внуки и… чувствуют то же самое! И самое интересное здесь в том, что при просмотре фотографий собственных детей, таких чувств у них ощутить не удалось.

«Что действительно бросается в глаза, так это активация областей мозга, связанных с эмоциональным сочувствием, – сказал ведущий автор исследования, профессор антропологии Джеймс Риллинг. – Бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то, что чувствуют их внуки, когда они общаются с ними. Если их внук улыбается, они чувствуют радость ребенка. А если их внук плачет, они чувствуют боль и страдания ребенка».

Между тем, когда бабушки смотрели на изображения своих взрослых детей, у них активировались совсем другие области мозга, связанные не с эмоциональной, а с когнитивной эмпатией. Это значит, что бабушки, глядя на фотографии взрослых детей пытаются понять их эмоции, но не испытывают тех же самых чувств, как это происходит со внуками.

«Эмоциональная эмпатия – это когда вы можете почувствовать то, что чувствует кто-то другой, а когнитивная – когда вы только понимаете, что он чувствует», – уточнил Риллинг.

Но как же это работает? Как утверждают авторы исследования, все дело в том, что дети… милые! Они обладают теми чертами, которых нет у взрослых, это позволяет им непроизвольно манипулировать мозгом не только родителей, но и других близких людей. Вырастая, люди перестают быть такими невинными и незащищенными, поэтому не вызывают подобных эмоциональных реакций у своих родителей. Ну что ж… не спешите взрослеть?

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