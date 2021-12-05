«Русская Медиагруппа» поможет внедрить культуру утилизации пластика ради сохранения водоёмов

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5 декабря 2021, 18:16

Фото пресс-службы «Русская медиагруппа»

Проблема экологии, и в первую очередь вопрос загрязнения водоёмов пластиком, становится все более актуальным с каждым годом. «Русская Медиагруппа» намерена внести свой вклад в сохранение чистоты океанов, морей, рек и озёр.

Данную тему «Русская Медиагруппа» подняла в ходе круглого стола Зелёная инициатива, специально организованного в рамках Международного Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоялся 5 декабря.

В дискуссии приняли участие председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, руководитель программ по защите рифов Красного моря и других Станислав Юрченко, певица Юлия Савичева, чемпион мира и Европы по парусному спорту Сергей Волчков и другие спикеры.

Как подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, который стал модератором круглого стола, все участники Зелёной инициативы могут повлиять на общественное мнение и мотивировать людей ответственнее относится к экологии и начать утилизировать пластик.

«Здесь собрались представители разных направлений: крупный бизнес, парусный спорт, музыкальная индустрия и индустрия красоты, экологи – и все они могут повлиять на аудиторию, – заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Мы говорим не просто об образовании, а о борьбе за право почувствовать себя Цивилизацией. И именно необходимость очищения водоёмов от пластика предлагаем сделать центральной темой «зелёной инициативы» музыкальной индустрии в будущем году».

По итогам круглого стола все участники дискуссии единогласно пришли к выводу, что для сохранения чистоты водоёмов важен вклад каждого отдельного человека. При этом повлиять на массовое распространение культуры утилизации пластика могут именно лидеры мнений.

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