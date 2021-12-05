Пушилин: ДНР добивается пассажирского железнодорожного сообщения с Россией
5 декабря 2021, 17:38Источник:
РИА Новости
Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал что грузоперевозки работают, с этим всё в порядке.
Вопрос пассажирских перевозок сейчас активно обсуждается, это нужно для удобства граждан. Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы пообещал постараться сделать это быстрее со своей стороны. По его словам, тут не все зависит только от самопровозглашённых народных республик.
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