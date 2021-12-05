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Пушилин: ДНР добивается пассажирского железнодорожного сообщения с Россией

, 17:38 Источник: РИА Новости

Пушилин: ДНР добивается пассажирского железнодорожного сообщения с Россией
Денис Пушилин, фото: denis-pushilin.ru

Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал что грузоперевозки работают, с этим всё в порядке.

Вопрос пассажирских перевозок сейчас активно обсуждается, это нужно для удобства граждан. Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы пообещал постараться сделать это быстрее со своей стороны.
По его словам, тут не все зависит только от самопровозглашённых народных республик.

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