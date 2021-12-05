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Cиноптики: в Москве и Подмосковье погода зимой будет похожа на теплый «сэндвич»

, 17:15

Cиноптики: в Москве и Подмосковье погода зимой будет похожа на теплый «сэндвич»
фото: pixabay.com

В Москве и Московской области погода зимой 2021-2022 гг. будет похожа на теплый «сэндвич». По прогнозу столичных синоптиков, декабрьская и февральская температуры воздуха в московском регионе будут выше нормы.

Декабрь (с отклонением от нормы плюс 1-2 градуса) и февраль (отклонение - плюс 3 градуса) будут относительно тёплыми, а январь,  середина «сэндвича»,- может оказаться морозным.

В январе отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус 1-3 градусов. Синоптики ожидают, что начало арктического вторжения может произойти перед наступлением Нового года.

Зима ожидается снежной. Сугробы в январе подрастут до 20-30 см, а в феврале высота снежного покрова может превысить 30 см. В декабре норма по снегу будет перевыполнена примерно на 20-30%, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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