В Челябинской области 95% пациентов реанимаций – люди без прививок
5 декабря 2021, 16:31 Анна Семенова
Такую статистику озвучил в эфире федерального канала губернатор Алексей Текслер.
О том, как в регионах страны работают антиковидные меры, рассказали в эфире телеканала «Россия-1». В частности высказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает ТАСС, глава региона озвучил количество непривитых пациентов в ковидных реанимациях – более 95%.
Также назвали процент свободных коек для лечения больных коронавирусом. Благодаря принудительной вакцинации их количество серьезно увеличилось, за месяц с 10% до 18%.
Сегодня на Южном Урале обязаны привиться не только трудоспособные граждане, но и пенсионеры 60+, а также студенты, кому уже исполнилось 18 лет. Без QR-кода нельзя посещать салоны красоты, кафе и рестораны, массовые мероприятия, театры и кино, крупные магазины.
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