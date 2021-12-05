В Челябинской области 95% пациентов реанимаций – люди без прививок

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5 декабря 2021, 16:31 Анна Семенова

Благодаря вакцинации коек для больных стало больше, привитые в реанимации не нуждаются. Фото Людмилы Ковалевой, Южноурал

Такую статистику озвучил в эфире федерального канала губернатор Алексей Текслер.

О том, как в регионах страны работают антиковидные меры, рассказали в эфире телеканала «Россия-1». В частности высказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает ТАСС, глава региона озвучил количество непривитых пациентов в ковидных реанимациях – более 95%.

Также назвали процент свободных коек для лечения больных коронавирусом. Благодаря принудительной вакцинации их количество серьезно увеличилось, за месяц с 10% до 18%.

Сегодня на Южном Урале обязаны привиться не только трудоспособные граждане, но и пенсионеры 60+, а также студенты, кому уже исполнилось 18 лет. Без QR-кода нельзя посещать салоны красоты, кафе и рестораны, массовые мероприятия, театры и кино, крупные магазины.

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