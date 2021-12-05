Рогозин показал «двустороннюю» ракету «Союз-СТ-Б»

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5 декабря 2021, 11:44

ракета «Союз-СТ-Б», фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал успешно стартовавшую в воскресенье, 5 декабря, ракету-носитель «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo. Запуск объекта состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

Рогозин опубликовал снимок в своем Телеграм-канале и назвал ракету «двусторонней». Изображение «Союза» получилось симметричным из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки стартового стола, будто вторая ракета смотрит носом внутрь земли.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету - специально для запуска с другой стороны Земли»,- с иронией заметил глава госкорпорации.

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