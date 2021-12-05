Экс-командующий НВС Латвии Граубе: 40 000 военнослужащих – сигнал для России

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5 декабря 2021, 11:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет, не дает «покоя» Россия Латвии: не проходит и дня, чтобы в латышских СМИ не писали о том, что РФ собирается напасть на Латвию. После заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в Латвию могут «завести» еще 40 000 военнослужащих, латвийские национальные вооруженные силы «оживились»: экс-командующий НВС Латвии Гаймонд Граубе заявил: «Это очень сильный сигнал России не поддаваться искушению напасть на нас».

Я так понимаю, что после слов экс-командующего НВС Латвии, Россия должна «впасть» в ступор! А то, как же! Шутка ли – 40 000 солдатиков НАТО в маленькой Латвии!

Г-н Граубе на «полном серьезе» гордиться таким щедрым предложением от НАТО: «Фактически, это первый случай, когда было сделано такое очень серьезное заявление о конкретном военном потенциале. Альянс рассматривает Прибалтику, как единую операционную зону. НАТО, конечно, может направить туда, где есть потенциальная зона конфликта, но в основном с точки зрения НАТО страны Балтии, которые имеют около 600 км в длину, и 250 ем в ширину, являются одной операционной зоной. Заявление генерального секретаря НАТО – сильный сигнал, который сдержит Россию от желания, что-то сделать на территории НАТО».

Нет сомнения, что слова г-на Граубе «весомы»… особенно, после того, как спешно, все «побросав», солдатики НАТО ретировались из Афганистана…

Если честно, то многие латвийцы, простите, устали слушать подобные речи – 30 лет независимости Латвии, а Россия все нападает:

«Ну, молодец мужик! А я добавлю: пролетели десять российских истребителей и осталось 40 000 гробов… Достали… недоумки своей дуростью».

«Я так понимаю, что так латыши пытаются оправдать присутствие НАТО в стране. А Россия все напасть не может! Так пусть нападает: в РФ много строек, страна развивается… ей нужны военнопленные….»

«Чего так мало? 40 000 всего. Завозите еще! Парочка тактических боеголовок все решит!»

«Что несет этот Граубе? Он не видел военную мощь России? Не знаком с менталитетом людей, видимо. Россия пройдет пешком по всей Прибалтике туда и обратно без оружия и все – у Латвии ничего не останется!»

«А у меня вопрос: кто будет содержать этих 40 000? За чей счет банкет? Я не желаю содержать! На меня никто не нападает!»

«Забавно наблюдать за всем этим. Да, в Латвии есть 15000 военных… Сила, конечно! Трепещи, Россия!»

«Откуда такие берутся? Вы, нищеброды, кому нужны? Я уже говорила – пора серьезно нацикам лечиться!»

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