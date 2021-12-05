В Бельгии снесут памятник латвийским легионерам СС

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5 декабря 2021, 11:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В бельгийском городе Зедельгем будет снесен памятник легионерам СС из Латвии.

Понятно, что националистически настроенным евродепутатам, такое решение, увы, не легло к сердцу: в прошлом член ЦК КППС, а ныне ярый защитник латышских легионеров СС Инесе Вайдере, активно защищала «родную» память! Не получилось – памятник снесут!

Памятник латышским легионерам СС (латвийский улей) был открыт при участии посла Латвии в Бельгии в 2018 году на месте британского лагеря для военнопленных легионеров. Но многим подобное «изваяние» не понравилось, и начались протесты: была создана специальная комиссия из 15 историков и экспертов, которые несколько месяцев изучали данный вопрос и пришли к выводу – «памятник является преклонением перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и осознанно вредит людям».

Экс-мэр Риги, ныне евродепутат от Латвии Нил Ушаков так прокомментировал решение экспертов:

«Этот памятник активно защищала депутат ЕС из «Нового Единства» Инесе Вайдере. Та самая Вайдере, которая в 1977 году вступила в Компартию и была ее членом до 90-х. Она собирала подписи и слала письма в местное самоуправление. «Это очевидно, что местные политики не знают исторических фактов. Свои легионы СС были и в Фландрии, и в Валлонии», - так высказалась г-жа Вайдере».

Для многих латвийцев, которые чтут победу над нацизмом и мирное небо над головой, действительно, такое решение вызвало радость:

«Молодцы! Фашистам нет места на земле! Теперь понятно, чем латышские «хуторяне» занимаются в ЕП – защищают нацистские памятники! Судить таких надо!»

«Думаю, что следует пригласить в Латвию бельгийских историков и экспертов – тут непочатый край работы!»

«Нашлись умные люди! Не в Латвии, а в Бельгии! Если нашим нацикам так дорог памятник, то пущай поставят у себя на хуторе… заместо сортира, и молятся ему денно и нощно. Может до кучи прочих нациков подключить и совершать вокруг идолов шабаш. Хорошая новость за последний год! Радость на душе!»

«А я предлагаю перенести памятник эсэсовцам в Латвию и поставить рядом с Милдой, в центре, и сделать из него общественный туалет, чтобы любители помочиться около памятника, обычно, это америкосы, британцы, теперь справляли нужду в таком сортире. Уборную сделать, конечно, платной – тариф обсудить в Сейме, в трех чтениях. Бесплатно сортиром могут пользоваться только депутаты, министры, крупные чиновники. А простой народ, у которого нет денег, но приспичило, должен перед входом громко крикнуть «Хайль Гитлер». И тогда ему тоже все будет бесплатно! Такова жизнь в Латвии».

Решение бельгийских историков и экспертов, конечно, радует… адекватных людей!

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